Qui sintonitzi aquesta tarda TV3 (19 h) es trobarà amb un Barça-Madrid especial. Sobre el terreny de joc hi haurà Ronaldinho, Figo, Deco, Roberto Carlos, Rivaldo i Saviola, entre altres cracks de la història d'ambdós clubs. No serà, però, una reposició d'un partit de fa 15 anys si no una trobada de veterans que tornarà a reunir sobre la gespa jugadors que un dia van fer somiar les dues aficions.

Tel Aviv és la ciutat que acollirà aquest duel de llegendes i que la televisió pública catalana retransmetrà en directe. Serà una bona oportunitat per veure si Ronaldinho i companyia continuen mantenint la màgia a les seves botes i com han canviat el pas del temps. A jutjar per les fotografies que recollim a continuació, no a tots els ha passat factura. També serà interessant veure si, més d'una dècada després aquests jugadors encara tenen algun compte pendent i el clàssic esdevé un duel intens.

Serà un partit important pels del Chapi Ferrer, ja que es vestiran de curt novament després que l'any passat no s'hagués pogut disputar aquest partit a causa de la pandèmia

Algunes de les llegendes blaugrana, com Javier Saviola, Jon Andoni Goikoetxea, Guillermo Amor, Gaizka Mendieta i Jesús Mariano Angoy, van entrenar ahir al Hamoshara Stadium de Petha Tikva, on van ser victorejats per un centenar d'aficionats de la Penya Àrab i per un col·lectiu de nens autistes, amb els quals es van fer fotos i van signar autògrafs.

L'equip blaugrana el completen Juan Carlos Rodríguez, Jofre Mateu, Samuel Okunowo, Frederic Dehú, Dani Tortolero, Xavi Guzmán, Miquel Soler, Ronald de Boer, Juan Pablo Sorín, Óscar Arpón, Rivaldo, Ronaldinho i Deco, a més a més dels que van estar presents en l'acte d'inauguració i al primer entrenament. Per altra banda el Reial Madrid estarà format per Iker Casillas, Luis Figo, Roberto Carlos, Paco Buyo, Chendo, Fernando Hierro, Julio César, David Beckham, Clarence Seedorff, Raúl González, Fernando Morientes i Emilio Butragueño, entre d'altres.

Els jugadors encarregats de presentar aquest enfrontament davant els mitjans de comunicació van ser Ronaldinho, Deco i Guillermo Amor per part del Barça i Luis Figo, Iker Casillas y Roberto Carlos per part del Reial Madrid. A més a més, aquest acte ens va deixar un moment icònic entre Ronaldinho, un dels grans ídols culers i Luis Figo, el futbolista més odiat per l’afició blaugrana. El portuguès i el brasiler es van donar la mà i es van abraçar, a més d'intercanviar algunes paraules. Ronaldinho estava molt feliç per retrobar-se amb el seu amic Deco i el seu compatriota Roberto Carlos.

Ronaldinho va ser la principal estrella en l'últim clàssic del Barça Legends disputat l'any 2017. En aquell partit el brasiler va repartir les tres assistències en la victòria 3-2 contra les llegendes del Reial Madrid en el que van marcar Ludovic Giuly per partida doble i Simao Sabrosa en l'equip blaugrana mentre que Fernando Sanz i Javi Guerrero van anotar els gols madridistes.