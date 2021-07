El pilot surienc Josep Garcia, l’alt-urgellenc Jaume Betriu i la manresana Mireia Badia formen part de la selecció espanyola que del 30 d’agost al 4 de setembre participarà en els Sis Dies d’Enduro, a Itàlia. L’emblemàtica competició retornarà al calendari després de l’aturada de l’any passat.

En la categoria World Trophy, l’equip estatal estarà integrat per Josep García, Jaume Betriu, Marc Sans i Sergio Navarro. En l’apartat femení, hi seran Mireia Badia, Sandra Gómez i Julia Calvo. Per la seva part, el conjunt júnior està integrat per Bernat Cortés, Pau Tomás i Enric Francisco. El seleccionador Iván Cervantes va declarar que «confio molt en fer coses molt bones aquest any. Són tres equips molt bons i crec que podem obtenir grans resultats».

En total hi ha 160 equips inscrits en Club i 40 en les categories World, Junior i Women’s Trophy. Equips potents com l’australià no hi participaran, però sí ho faran altres com Itàlia, Bèlgica, Estats Units i França. En categoria femenina, competiran vuit equips.