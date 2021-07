Espanya es va topar aquest dijous, en el seu debut olímpic a Sapporo, amb un mur que exigia brillantor i espurna per enderrocar-lo, i li van faltar les dues davant una selecció d'Egipte (0-0) que, a més, es va emprar amb duresa sobre els futbolistes espanyols i que va poder veure dues cartolines vermelles per sengles trepitjades sobre Mingueza i Ceballos, aquest últim provocant que abandonés el camp per una lesió fruit de l'entrada.

És igual el preferida que siguis, un torneig curt com aquest se't pot complicar des del primer dia. El resum de la primera part va ser: 0-0, un xut a porta, un altre al pal i dos lesionats; pitjor impossible. Óscar Mingueza va deixar el terreny de joc després de patir molèsties musculars a la part posterior de la cuixa esquerra en una cursa per tallar una pilota a l'espai que perseguia Ahmed Yasser Rayyan.

Mentre que amb Ceballos, el millor dels 45 minuts inicials i protagonista del tir al pal amb un bon xut des de la frontal de l'àrea, va arribar la polèmica. En un duel dividit, Taher Mohamed li va trepitjar el turmell esquerre per la cara interior i se li va doblegar. L'àrbitre, al costat de la jugada, no va apreciar res punible.

El van cridar des de la sala VOR per veure la jugada i no va veure motiu suficient per ensenyar-li la cartolina vermella al jugador egipci. Groga, mentre Ceballos somreia irònicament estès fora de la pista de joc alhora que negava amb el cap. Va marxar sense bota i sense poder recolzar el peu. La seva continuïtat en els Jocs Olímpics depèn de proves a la zona quan baixi la inflamació.

Dos contratemps que, a més, van complicar la capacitat de reacció des de la banqueta a Luis de la Fuente. Amb tres canvis, però només una finestra per fer-los. Després de 20 minuts de segona part en què no hi va haver reacció ofensiva i en els quals el més destacat van ser les entrades d'Egipte, amb una altra trepitjada a Pedri i un cop amb el braç d'Hegazy a l'alçada de la cara de Mikel Oyarzabal dins de l'àrea, a què el col·legiat no va assenyalar res, el tècnic va agitar l'arbre.

Un davanter pur com Rafa Mir i Bryan Gil enganxat a banda esquerra per buscar alternatives, a més de la frescor de Carlos Soler al centre de camp, però no era el dia. Com es va demostrar en el m.77 quan el col·legiat jordà, Adham Makhadmeh, va assenyalar penal sobre Miranda que finalment va resultar ser una falta a la vora de l'àrea.

Espanya ho va intentar fins al final i va estar a punt d'obtenir premi en l'ocasió més clara del partit. Minut 87 i Rafa Mir va rematar un centre de Miranda dins de l'àrea petita, sense oposició, però li va sortir centrat. No sol fallar aquestes, però la moneda, a excepció del sorteig inicial, no va caure de la banda d'Espanya.

L'empat, a l'espera de l'Argentina-Austràlia, pot fer que el partit de diumenge que ve contra els australians es tracti com la primera final d'un torneig que no espera a ningú, ni a una de les favorites a fer-se amb l'or.

Fixa tècnica:

0.- Egipte:

Mohamed Elshenawy; Eraki (Fouad, m.89), El Wench, Hegazy ©, Galal; Fotouh, Ashour (Hamdy, m.62), Tawfik; Taher Mohamed (Ladel, m.62), Rayyan (Mohsen, m.62) i Sobhi (Mohamed, m.90+2).

0.- Espanya:

Unai Simón; Mingueza (Vallejo, m.20), Eric García, Pau Torres, Miranda; Mikel Merino (Carlos Soler, m.67), Ceballos © (Moncayola, m.43), Pedri; Asensio (Bryan Gil, m.67), Oyarzabal (Rafa Mir, m.67) i Dani Olmo.

Àrbitre: Adham Makhadmeh (Jordània) va amonestar a Fotouh (m.4), a Taher Mohamed (m.43) i a Hegazy (m.76) per part d'Egipte.

Incidències: Partit inaugural de la competició masculina de futbol dels Jocs Olímpics disputat a l'estadi Sapporo Dome. Sense espectadors a causa de les restriccions pel coronavirus.