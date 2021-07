El món dels ral·li-raids té aquest cap de setmana la cita gairebé inexcusable de cada estiu. En el passat no es va poder disputar, per culpa de la pandèmia, però torna una Baja Aragón amb tres etapes que han de determinar els guanyadors en les diverses categories, algunes de les quals compten amb pilots i copilots de les nostres comarques.

Isidre Esteve, sis vegades triomfador en motos de la cursa aragonesa, torna a una prova que li va servir, després de l’accident, per començar a provar que era possible competir en cotxes. Després de no ser-hi des del 2018, conduirà el seu Toyota acompanyat del copilot de sempre, Txema Villalobos. Per a l’olianès «la Baja, com totes les competicions, ha canviat molt en les tres últimes dècades. Abans tenia més èpica i era un repte majúscul, amb 800 quilòmetres sense parar. Ara s’ha convertit en un ral·li més a l’esprint i no pots recuperar-te si comets una errada».

De fet, la cursa té 830 quilòmetres, dels quals 539 seran cronometrats. La novetat és que en la jornada d’avui no hi haurà cap pròleg, sinó una especial de 180 quilòmetres que servirà de test pels 359 de demà. Esteve espera «no trobar gaire pols a la pista, sortint en el número 25 [el del seu dorsal] per veure com podem començar la jornada de demà.

En cotxes, un dels aspirants a la victòria serà el copilot odenenc Àlex Haro,que tornarà a fer parella amb Nani Roma després d’haver corregut el Dakar amb Giniel de Villiers. Portaran un Hunter, com el de Sebastien Loeb, de l’equip Prodrive i s’enfrontaran a favorits com el saudita Seaidan, el qatarià Al Attiyah o el seu company Orli Terranova.

Carles Checa, també en cursa

Entre els participants a la prova també hi haurà el santfruitosenc Carles Checa, que no és nou en aquestes aventures. Representant el Biela Club Manresa anirà amb Ferran Marco de copilot i al volant d’un bugui Can-Am de la categoria T3.

Més possibilitats d’èxit en la categoria T4 tindran dos ja veterans d’aquesta prova, el manresà Gerard Farrés i l’igualadí Armand Monleón. Després d’un parell de decepcions en les dues edicions passades del Dakar, tornen a intentar fer un bon resultat a l’Aragó per iniciar bé el tram que els ha de portar a un tercer intent, ara sí reeixit, a la cursa que els motiva més de l’any.

La Baja també tindrà competició de camions, amb el vehicle de la firma Epsilon del bagenc de Sant Martí de Torroella Àlex Aguirregaviria, de l’igualadí Francesc Salisi i del llagosterenc Pau Navarro. Aquesta tarda, comença l’acció a Terol.