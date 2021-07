L'escorta manresà Marc Garcia (1996) ha estat confirmat aquest divendres com a nou jugador del San Pablo Burgos per a la temporada que ve. D'aquesta manera, posa punt final a tres temporades a l'Urbas Fuenlabrada i es converteix en el cinquè fitxatge dels castellans després dels de Dani Díez, Steve Zack, Suleiman Braimoh i Tyrus McGee.

Garcia va completar la temporada passada amb 25 partits disputats a la lliga, que no va poder finalitzar per culpa d'una lesió, amb 18 minuts en pista, 10,3 punts per partit i 8,7 de valoració. Ha enviat un missatge a la seva nova afició a través del compte de Twitter del Burgos.

🙋🏻‍♂️ @marcga8 nos ha dejado este mensaje para vosotros. 😉



🗣 “Estoy muy contento de unirme a este gran proyecto y agradecido al club por la confianza depositada en mí”.#BienvenidoMarcGarcía 💙 pic.twitter.com/H1ZUrtEWJ3 — Hereda San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) 23 de julio de 2021

Abans de jugar a Fuenlabrada, Marc Garcia es va formar al Bàsquet Manresa, on va actuar cedit la temporada 2014-15 pel FC Barcelona, que s'havia fet amb els seus serveis. Amb els blaugrana no es va consolidar i va ser cedit una temporada al Betis, la 2016-17, abans d'arribar a Fuenlabrada. Amb els madrilenys ha arribat a ser internacional i MVP d'una jornada de lliga, la sisena de l'any passat, precisament després de jugar contra el Baxi. També té experiència a la competició europea, la qual cosa li pot ser útil a l'equip de Zan Tabak, que defensarà els dos títols de Lliga de Campions assolits els últims mesos amb Joan Peñarroya.