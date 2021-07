L’Ajuntament de la Vila de Cercs va acollir la presentació del primer Campionat de Catalunya de trail vertical, que es farà diumenge a Sant Jordi i que està coorganitzada pel Club Esquí Berguedà i el JAB Berga.

La sortida s’ubicarà a la Rodonella (730 metres) i el punt més alt de la vertical serà el cim de Cingles de Vall-llobrega (1.770 metres) amb una distància de 4,6 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.050 metres.

A nivell competitiu destaquen corredors importants del panorama català com Núria Gil, Íngrid Ruiz, Douae Ouboukir i Gisela Carrión en dones i Miquel Corbera, Arnau Marín i Jordi Bolet, en homes. També hi haurà atletes berguedans de primer ordre com ara Xavi Tomas, Jan Torrella o Ariadna Garcia.