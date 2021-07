La Federació Catalana de Futbol està informant aquests dies dels diferents grups de les categories territorials que, en principi, han de recuperar la normalitat després de la complicada temporada passada.

A Segona Catalana, el grup amb més equips de casa nostra serà el 4 (Avià, Berga, Gironella, Joanenc, Pirinaica i Sallent. També hi haurà conjunts al 2 (Montserrat, Calaf, Òdena i San Mauro) i al subgrup 7B (La Seu i Organyà).

A Tercera, hi haurà un grup gairebé format exclusivament per formacions de la Catalunya central. Es tracta del 7, en el qual coincidiran Alt Berguedà, Artés, Berga B, Cardona, Castellnou, Estación, Fruitosenc, Joanenc B, Navarcles, Navàs, Pirinaica B, Puig-reig, Sant Pau i Súria. Només n’hi ha tres que no ho seran, el Matadepera B, el Sant Pere Nord i el Viladecavalls.

En la resta de grups de la categoria hi ha representació nostra al 5 (Moià), al 6 (Navàs B), al 8 (Abrera, Esparreguera, Olesa i Sant Esteve Sesrovires), al 12 (Ateneu Igualadí, Masquefa, Monjos, Piera i Vilanova del Camí) i al 16 (Oliana i Solsona B).

Grups femenins

La federació també va informar que l’Igualada jugarà al subgrup 1A de femení preferent amb l’AEM, el Crèdit Andorrà, el Manu Lanzarote, l’Atlètic Vilafranca, el Cornellà, el Pallejà, el Pubilla Casas, el Sant Cugat, el Verdú-Vall de Corb i el Viladecans.

Per a seva banda, a Primera Divisió femenina els cinc equips de casa nostra, Anoia, Gimnàstic, Martorell, Sallent i Solsona jugaran al grup 1.