Súria (Bages) serà aquest diumenge 25 de juliol la seu del Campionat de Catalunya de fèmines per a les categories de carretera elit, sub23, màster, júnior i cadet. Serà amb motiu de la 5ª edició de la Cursa Vila de Súria que organitza la Unió Ciclista Mig-Món Súria i que acull el Campionat de Catalunya per segon any consecutiu. Més informació la podeu trobar AQUÍ.

A les 11h es donarà la sortida per a totes les categories, que s'enfrontaran a un recorregut de 50 quilòmetres per Castelladral, Navàs, Serrateix, Viver, Balsareny i pujada final a l'Alt de les Vilaredes. Amb la primera volta es decidiran les campiones de les categories cadet, júnior i màster, mentre que les elit i sub23 completaran una segona volta per completar un recorregut de 100 quilòmetres en total.

En la darrera edició, Mireia Benito (Massi-Tactic) va proclamar-se campiona de Catalunya després de dos anys de victòria de Júlia Casas (2018, 2019), acompanyada en una escapada amb la seva companya d'equip Mireia Trias, que es proclamava campiona sub23.

A banda, a les 9h, la competició ja començarà amb la disputa de prova de de Copa Catalana cadet, amb les inscripcions obertes, que suposarà la desena prova d'un calendari 2021 que ara mateix lidera Gerard Cano (Purito-Tadesan-Nuria), protagonista juntament amb els seus companys de selecció la passada setmana als Campionats d'Espanya escolars.

Enguany, els títols catalans de CRI per a les categories femenines es van decidir el maig al Bruc amb les victòries de la elit Patricia Ortega (Massi-Tactic), la sub23 Nerea Ruiz (Rio Miera-Meruelo-Cantabria), la júnior Paula Recio (Costa Brava Mediterranean Foods) i la cadet Laia Bosch (Costa Brava Mediterranean Foods), campiones de Catalunya de contrarellotge d'aquest 2021.