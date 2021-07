El manresà Thierno Boubacar Diallo ha finalitzat aquesta matinada (hora catalana) en la 56a posició a la ronda classificatòria de la competició de gimnàstica artística dels Jocs Olímpics de Tòquio, disputada a l'Ariake Gymnastics Center de la capital japonesa, i d'aquesta manera va finalitzar la seva participació en la gran festa de l'esport mundial. El gimnasta de l'Egiba va fer els sis aparells i va contribuir a la dotzena posició final de la selecció espanyola que dirigeix Fernando Siscar, una plaça per sota de l'onzena que va aconseguir l'equip en els Mundials del Stuttgart del 2019 i que li van permetre ser a la cita olímpica. Només els vuit primers de la preliminar d'avui s'han classificat per a la final per equips: Japó (262,251), Xina (262,061), Comitè Olímpic de Rússia (261,945), Estats Units (256,761), Gran Bretanya (256,594), Alemanya (249,9292), Suïssa (249,193) i Ucrania (247,492).

Diallo és el membre més jove de la selecció i va demostrar a Tòquio que la seva gimnàstica progressa any rera any, essent un clar candidat a repetir experiència olímpica d'aquí a tres estius als Jocs de París'24. El manresà va començar a competir a les 10 del matí (hora japonesa) en el primer dels tres torns de la jornada, simultàniament a la Xina, Ucraïna i l'equip del Comitè Olímpic de Rüssia. El manresà va anar de menys a més i va obtenir les següents notes: 11.100 en barra; 12.233 en terra; 12.900 en cavall amb arcs; 13.000 en anelles; 12.833 en salt; i 14.000 en paral·leles, per un total de 76.066 punts.

Després de la competició, Diallo va admetre que al començament estava nerviós, però mica a mica va anar agafant confiança en la seva actuació fins a aconseguir una molt bona nota en les paral·leles. El manresà va quedar descontent amb la puntuació que li van donar els jutges en el cavall amb arcs, una valoració per part del jurat que fins i tot el triple medallista Gervasi Deferr va criticar durant la retransmissió a Televisió Espanyola.

Joel Plata va ser el millor representant estatal, en acabar el 37è, amb 81.298 punts, i queda com a primer reserva de la final individual. Nicolau Mir va ser el 48, amb 79.665, Néstor Abad, clar candidat a entrar a la final, el 53è, amb 78.031, i Thierno Diallo el 56è amb 76.066.

La millor notícia per la delegació espanyola va ser el pas de Ray Zapata a la final de terra (1 d'agost) amb la quarta millor nota dels participants.