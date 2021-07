El Barça va confirmar que l’edició d’aquest any del trofeu Joan Gamper, que tindrà lloc el proper 8 d’agost i que aplegarà els equips femení i masculí de l’entitat, es podrà disputar amb un aforament de 20.000 persones al Camp Nou, el corresponent al 20% de la capacitat. El club va donar a conèixer que el Procicat havia autoritzat el protocol que dividirà l’estadi en vuit zones separades, amb serveis per a cadascuna d’elles per evitar aglomeracions.

Serà el primer cop que es juguen partits amb espectadors a l’estadi barcelonista des del 7 de març del 2020, quan el Barça va vèncer per 1-0 la Reial Societat.

En aquesta edició del Gamper hi haurà dos partits. A les sis de la tarda jugarà l’equip femení del Barça contra la Juventus i a dos quarts de deu de la nit s’enfrontaran els dos combinats masculins.

Ahir ja es van posar a la venda les entrades per al partit a la web del Barça, amb el 30% de descompte per als socis. Els tiquets no seran nominals i donen dret a assistir als dos enfrontaments.