El pilot qatarià Nasser Al-Attiyah en cotxes i el castellonenc Joan Barreda en motos van guanyar ahir per quarta i cinquena vegada, respectivament, la Baja Aragón, que va complir la 37a edició després d’una segona jornada de dues especials que es van sumar a la disputada el divendres. Entre els participants de la Catalunya Central, el resultat més destacat va ser la quarta posició per al duet format pel manresà Gerard Farrés i l’igualadí Armand Monleón en la categoria de buguis.

El pòquer d’Al-Attiyah es va veure afavorit pels problemes que va patir Sebastian Loeb, nou cops campió del món de ral·lis. El catarí va ser el més ràpid en el tram Monreal del Campo-Santa Eulalia, i va distanciar Loeb en més d’un minut a la general. En l’especial més llarga de la cursa, la de Bañón-Cuevas Labradas (209 km), Loeb va atacar a fons i es va allunyar 2 minuts i 43 segons del seu rival al pas pel tercer punt intermedi. Però a partir d’aquí va viure un autèntic calvari.

El francès va patir el trencament de la direcció assistida del BRX i posteriorment una punxada, dues circumstàncies que li van fer perdre totes les opcions de victòria i, fins i tot, de podi. Al-Attiyah, que també va tenir punxades i va acabar amb els pneumàtics al límit, va conquerir el triomf en els últims quilòmetres.

Nani Roma, per la seva part, va fer cinquè amb Àlex Haro, d’Òdena, com a copilot. L’olianenc Isidre Esteve va anar de menys a més i va aconseguir el seu millor resultat en cotxes a la Baja. «Ha estat un cap de setmana increïble», va declarar: «Estic content amb el ritme i les sensacions, fet que ens anima de cara al futur. Per primer cop, m’he sentit molt a gust i competitiu en cada quilòmetre».

Esteve va debutar a la Baja fa 30 anys i va guanyar sis cops en motos. Ahir, Joan Barreda se li va apropar en conquerir el títol per cinquena vegada. El pilot d’Honda va ser l’absolut dominador de la prova, ja que es va imposar en totes les especials.

El duet Farrés-Monleon va perdre dues posicions respecte el primer dia i ahir van culminar en 4t lloc la seva participació a la Baja dins de la categoria de buguis. Els pilots de la Catalunya central van quedar tercers a la primera especial cronometrada del dia, i es van situar líders. Però en la segona no van poder mantenir el to i, quedant sisens, van acabar quarts de la general.

El fruitosenc Carles Checa, que divendres va acabar 10è, ahir va tenir mala sort i va haver de plegar en la segona especial. A la primera, havia quedat 5è i havia pujat al 8è lloc de la general.