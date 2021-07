El pilot surienc Josep Garcia (KTM) en la categoria masculina i la manresana Mireia Badia (Gas Gas) en la femenina van acabar ahir en la segona posició de la general després de la segona i última etapa del Gran Premi de Suècia, que va tenir lloc entre divendres i dissabte a Skovde. En el cas de Garcia és un pas més en el camí que porta al liderat, al contrari que en el de Badia, que ha cedit la primera plaça a Laia Sanz i ara haurà de lluitar per recuperar-la.

La pugna entre Garcia, Verona i Guarnieri va marcar la segona jornada de la quarta cita del Mundial d’EnduroGP. Però davant seu hi va haver un Brad Freeman intractable, que es va redimir de la fluixa actuació del dia anterior. Tal com ell mateix va reconèixer, divendres va competir malament, però ahir es va avançar a tots els seus rivals i va sumar prou punts per continuar liderant el campionat amb solvència.

Darrere de Freeman, el surienc va intentar ocupar la segona plaça, però Verona va fer un gran paper al cross test i va posar distància amb els seus rivals. Guarnieri va ser tercer i Josep Garcia quart, dues places darrere del lloc que havia assolit el dia abans. La suma d’aquestes actuacions consolida el motociclista bagenc en la segona posició de la general, un pas més amunt del que ocupava abans de començar la cita sueca.

El pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu va finalitzar la segona etapa vuitè, talment com la primera, i és també vuitè en la classificació general, segon entre els corredors de la categoria d’Enduro 3.

També és segona la manresana Mireia Badia, però en el seu cas a desgrat perquè Laia Sanz ha assaltat el seu liderat aquest cap de setmana. El pols entre les dues pilots de Gas Gas sembla que marcarà el que resta de campionat.

Badia va ser tercera divendres i ahir va poder mantenir el segon lloc darrere de Sanz, que no ho tindrà fàcil per mantenir-se al capdamunt. Tot i el seu domini, tant Badia com Daniels van marcar el millor temps en alguns parcials i van demostrar que estan preparades per plantar cara fins al final. La navassenca Kate Vall, per la seva part, va fer 13a i es manté en aquest mateix lloc a la general. El Mundial s’agafa vacances i tornarà del 8 al 10 d’octubre amb el Gran Premi d’Alemanya.