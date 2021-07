Lluint un generós somriure a la cara i amb la tranquil·litat d’esperit de qui sap que ho ha donat tot. Així va acabar el manresà Thierno Boubacar Diallo el seu debut olímpic en els Jocs de Tòquio l’endemà de la cerimònia inaugural. «En general, estic molt content», va explicar a aquest diari una estona després de completar els exercicis dels sis aparells a l’Ariake Gymnastics Centre. L’esportista de l’Egiba va finalitzar en la 56a posició en la fase classificatòria i, com a integrant més jove de l’equip espanyol, va deixar el pavelló, buit de públic, amb la convicció que d’aquí a tres anys a París tindrà una altra oportunitat per ser olímpic.

L’equip espanyol, que dirigeix Fernando Siscar, va competir en el primer dels tres torns de la ronda classificatòria, d’on van sortir els 24 classificats per a la final individual, els 8 de cadascuna de les finals per aparells i els 8 conjunts que disputaran el títol per equips. Diallo ja havia manifestat que el seu objectiu era ajudar la selecció, i el seu concurs va anar de més a menys, va millorar les notes a mesura que avançava la jornada matinal a Tòquio, i nocturna a Catalunya, ja que la competició va començar a les 3 de la matinada.

«Els nervis se m’han notat a la barra, el primer aparell que he fet», va reconèixer Diallo, que va debutar amb una nota fluixa, 11.100 punts. Les possibilitats d’Espanya d’entrar a la final per equips aviat es van començar a dissipar perquè les puntuacions dels quatre gimnastes no eren bones, sobretot la de Néstor Abad, clar candidat a entrar a la final individual i que aquest dissabte no va tenir el seu millor dia.

En terra, el manresà va rebre una sanció de 0.6 i va acabar amb una nota de 12.233, que va superar en el cavall amb arcs, on va merèixer un 12.900 dels jutges. Assegurat en una cadira, Diallo va tòrcer el gest i va manifestar una certa incredulitat quan va llegir la nota als marcadors. El mateix disgust amb el barem del jurat que va expressar en la retransmissió de Televisió Espanyola el triple medallista olímpic Gervasi Deferr.

«M’ha semblat una nota una mica dura», va admetre Diallo. En les anelles, va sumar un 13.000, i en el salt, el manresà va ser el primer de l’equip de fer el seu exercici, va perdre l’equilibri en la caiguda i va acabar fora de la zona de recepció, fet que li va comportar una sanció de 0.3 punts i una nota final de 12.833.

Diallo es va regalar un final de festa esplèndid amb un exercici brillant a les paral·leles. El manresà va partir amb un 5.900 de dificultat (la més alta de tot el seu concurs) i va signar un 14.000 en el que va ser el millor aparell per a l’equip espanyol. Així, el gimnasta bagenc va acabar el 56 d’un total de 66 classificats.

De la resta de components de la selecció va destacar el viladecanenc Joel Plata, que va fer un total de 81.298 punts i va obtenir la 37a posició, a només 34 mil·lèsimes de la final individual. Tot i que n’hi entren 24, només ho poden fer dos per país, i per aquest motiu és el primer reserva. Nicolau Mir va quedar 48è (79.665) i Néstor Abad 53è (78.031).

En la puntuació per equips, la selecció de Siscar va ser 12a, una plaça per sota de l’11a que va obtenir el 2019 al Mundial de Stuttgart i que la va classificar per als Jocs. Les vuit formacions que demà dilluns (12 h) disputaran la final per equips són: Japó, Xina, el Comitè Olímpic de Rússia, Estats Units, Gran Bretanya, Alemanya, Suïssa i Ucraïna.

El millor resultat per a la delegació espanyola va ser l’accés de Ray Zapata a la final de terra, de l’1 d’agost, amb la quarta millor nota de la jornada. Bronze mundial el 2015, no va arribar a la final de Rio.