La nord-americana Simone Biles tornarà a lluitar pels sis ors dels Jocs Olímpics de Tòquio, tot i que no tindrà fàcil fer el ple. La gran estrella de la gimnàstica mundial va acabar en primera posició individual la jornada inicial de la competició femenina, tot i que els Estats Units no lideren la classificació per equips. A més, va entrar pels pèls en la final d’asimètriques, ja que va assolir la desena millor nota, però el fet d’haver de descartar dues russes ha provocat que es trobi entre les vuit millors en aquest aparell.

Precisament, l’equip del Comitè Olímpic Rus és el que avantatja els Estats Units en una classificació per països en què Espanya va emular el combinat masculí amb la dotzena i última posició. L’equip estatal, però, va tenir l’alegria de la classificació per a la final general de demà de la madrilenya Roxana Popa, que va quedar 21a, un lloc que en realitat és el 16è per les exclusions de gimnastes anteriors ja que cada país només hi pot aportar dos participants.

Biles, per la seva banda, només va ser la millor en el salt. En terra va quedar segona; en barra, setena, i en asimètriques, desena, però va ser repescada. Per equips, les russes van a davant i són l’única rival. Des del punt de vista individual, va quedar davant de la brasilera Rebeca Andrade i de la seva compatriota Sunisa Lee.