L’equip espanyol femení d’handbol no va començar gens bé el seu camí a Tòquio i va ser derrotat per 24-31 per Suècia, en un duel en què les nòrdiques van dur sempre la davantera. L’equip de Carles Viver jugarà demà davant de França. Avui, a les 9.15 hores, és el torn del combinat masculí davant de la potent Noruega.