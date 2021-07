La primera gran sorpresa dels Jocs Olímpics va arribar procedent del Saitama Super Arena. La selecció nord-americana de bàsquet masculí, la màxima candidata a l’or i una de les apostes més segures en tots els esports, va corroborar la sensació de poca fiabilitat de la fase de preparació i va caure derrotada per França (83-76), en el seu debut. Aquesta desfeta s’afegeix als partits perduts contra Nigèria i Austràlia en la prèvia dels Jocs, tot i que llavors el conjunt de Gregg Popovich no disposava de tota la plantilla.

Amb els finalistes de l’NBA Jrue Holiday i Khris Middleton, dels campions Milwaukee Bucks, i Devin Booker, dels subcampions Phoenix Suns, acabats d’arribar de l’aeroport, l’equip nord-americà no va poder desfer-se mai dels francesos, ni que marxessin al descans amb un avantatge de 37-45 i amb el nou jugador del Reial Madrid Yabusele bastant tocat.

L’estrella del partit va ser un home conegut a l’NBA, el base dels Celtics Evan Fournier, capaç d’anotar 28 punts i de capitalitzar la reacció del conjunt de Vincent Collet després d’anar perdent per 63-69 a quatre minuts i poc per al final. Un tap de Batum a Adebayo i un triple del mateix Fournier (76-74) van fer entrar en curtcircuit l’equip ianqui, tot i els 18 punts de Holiday. Els tirs sense solta ni volta van ser la seva sepultura i ara hauran de reaccionar demà contra un dels seus botxins de fa uns dies, Nigèria, que va caure contra Austràlia per 84-67.

Un irritat Popovich va declarar, després del partit, que «hi ha molt bons equips, com el francès, l’australià i l’espanyol. No entenc la sorpresa. És arrogància, com si creguessis que els Estats Units poden llançar la pilota i guanyar. La bretxa de talent s’ha reduït».

Doble debut dels espanyols

Precisament, en la jornada de dilluns debuten les dues seleccions espanyoles. La femenina haurà jugat a les tres de la matinada contra Corea del Sud. Pel que fa a l’equip de Sergio Scariolo, amb la incorporació de Xabi López-Arostegui en substitució de Juancho Hernangómez, el seu primer partit serà a les dues del migdia contra Japó. Els duels es disputaran, precisament, al mateix pavelló en què Espanya va guanyar el seu primer Mundial masculí el 2006, en derrotar Grècia a la final. Els germans Gasol, Rudy Fernández i Sergio Rodríguez en són els supervivents.