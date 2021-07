Només amb un gol en podria arribar a tenir prou la selecció espanyola per passar als quarts de final del torneig de futbol dels Jocs de Tòquio. L’equip que entrena Luis de la Fuente, i en el qual és titular el central dretà de Martorell Eric Garcia, va guanyar ahir Austràlia per 1-0 amb una diana d’Oyarzabal al minut 80, que, després de 170 minuts de sequera (0-0 contra Egipte), va situar la Roja en el liderat del grup C. Dimecres, un empat sense gols amb l’Argentina li serviria per entrar a la fase d’eliminatòries.

Espanya, talment com va fer la selecció absoluta a l’Eurocopa, ha tingut un inici de Jocs en què les bones intencions i el domini del partit han anat per un cantó i la ineficàcia davant la porteria per un altre. Es podria objectar que els de Luis Enrique van tenir moltes més ocasions i van fallar dos penals en aquell inici erràtic del campionat continental. Però, de moment, l’Espanya de Luis de la Fuente ja ha estavellat dues pilotes als pals de les porteries rivals.

Revolució a l’11 inicial

El tècnic de la Rioja va fer ahir cinc canvis a l’alineació titular per enfrontar-se a una Austràlia que va donar la sorpresa en la jornada inaugural derrotant l’Argentina per 1-0. A les baixes de Ceballos i Mingueza per lesió, De la Fuente hi va sumar les de Miranda, Merino i Asensio, i van entrar Óscar Gil i Cucurella als laterals, Zubimendi al mig centre, Carlos Soler per arribar des de segona línia i Puado, una de les revelacions de l’Espanyol de l’ascens, a la davantera.

Els oceànics van intentar ensenyar les urpes en els primers minuts per demostrar a Espanya que el triomf precedent no era flor d’un dia i Arzani va amenaçar la porteria d’Unai Simón, però la pilota se li va escapar a darrera hora. De mica en mica, els ibèrics van anar agafant el control i Austràlia s’anava tancant amb un 4-4-2 defensiu que dificultava l’atac espanyol.

Pedri porta un milió de partits a les seves cames en aquesta interminable temporada, però encara pot donar molta guerra. Ahir, va xutar un parell de cops a porteria –sense gaire potència i centrat–, va agafar el timó en diverses fases del matx i es va fer un fart de servir passades interiors. Espanya va detectar que a l’esquena d’Atkison, el lateral dret, hi havia una via d’aigua i va atacar la banda de forma persistent. En el minut 20, Puado va enviar una pilota en profunditat que Oyarzabal va estavellar al travesser. El perico va tenir dues ocasions, però en la primera va rematar d’esquena intentant una acrobàcia i, en la segona, va enviar el xut massa alt.

La pressió té recompensa

Austràlia va fer pocs mèrits en el partit jugat ahir al migdia (hora catalana) a Sapporo, però Espanya, sense un davanter centre pur fins a l’entrada de Rafa Mir prop del final, no trobava la manera d’inquietar Glover en excés. Oyarzabal va retallar Souttar dins l’àrea i va enviar l’esfèrica per sobre.

Espanya no patia a la rereguarda perquè els escassos atacs australians tenien la pólvora mullada. I, al davant, amb el pas dels minuts, creixia l’ambició ofensiva al mateix ritme que ho feia l’ansietat per la falta de gol. De la Fuente va fer entrar Bryan Gil i el jugador del Sevilla va tenir molta pilota. Però va abusar de la conducció i sovint topava amb dos i tres rivals que li acabaven barrant el pas.

Deu minuts després, va ingressar Asensio per substituir Carlos Soler, i en el 76 va entrar Rafa Mir en el lloc d’Óscar Gil, que va aguantar des del 3 amb una targeta groga. Les intencions de Luis de la Fuente eren clares: un atac total per abatre Austràlia i no haver de fer càlculs a l’última jornada.

Mir va tenir de seguida dues oportunitats, però el gol el va fer Oyarzabal al 80 rematant de cap, entre els centrals –Rowles i, al darrere del basc, el gegant Souttar, de gairebé 2 metres. Un enorme esbufec d’alleujament i gairebé un quart d’hora de més voluntat que encert dels australians van tancar un partit que deixa Espanya a prop dels quarts de final.