El temor que la covid aparti dels Jocs algunes de les seves estrelles més rutilants es va concretar ahir de la manera més inesperada en la figura de Jon Rahm, el golfista espanyol que fa dos mesos ja va haver de plegar d’un torneig que dominava amb claredat per infecció de coronavirus. Sense temps per buscar-li un substitut, i el mateix dia que també es va confirmar la baixa pel mateix motiu de Bryson DeChambeau, un altre dels principals candidats a l’or, la representació espanyola queda en exclusiva en mans del golfista barceloní de 26 anys Adri Arnaus, membre del Club Golf Moià.

«M’hauria encantat ser un dels primers medallistes espanyols», va dir Rahm a les xarxes socials després de conèixer la notícia, i va afegir que sembla que «el destí té uns altres plans». Fa unes setmanes, el basc es va adjudicar l’Obert dels Estats Units i la setmana passada va ser tercer al britànic, estava en un excel·lent estat de forma.

«Això és un recordatori per a tots nosaltres que encara ens trobem en una pandèmia. Les coses no han acabat i encara hem de lluitar junts per superar això el millor que puguem», va indicar Rahm. «Desitjo molta sort als grans atletes que representen Espanya als Jocs de Tòquio. Els estaré observant i animant des de casa. Déu els beneeixi», va concloure.

El positiu de Rahm «s’ha detectat en sotmetre’s a una tercera prova PCR consecutiva, obligatòria per a tots aquells que hagin estat recentment al Regne Unit», va explicar el Comitè Olímpic Espanyol. Les dues primeres proves van donar negatiu, va precisar el COE, i «sense temps material per trobar-li un substitut i complir tots els protocols sanitaris que s’exigeixen als Jocs Olímpics de Tòquio, el golf espanyol estarà representat, en la categoria masculina, per Adri Arnaus».

Aquest episodi de covid és el segon que pateix Jon Rahm, actual número 1 mundial. A principis de juny, quan anava líder amb 6 cops d’avantatge, va haver d’abandonar el torneig The Memorial, a Muirfield Village (Dublin, Ohio) després de la tercera jornada, tot i que, segons va dir, ja havia rebut la vacuna.

Ahir també es va conèixer la baixa, pel mateix motiu, del nord-americà Bryson DeChambeau, que va ser campió de l’Obert dels Estats Units del 2020. El número 6 del món va donar positiu en l’últim test abans de viatjar al Japó i serà substituït en l’equip olímpic del seu país per Patrick Reed, que ja va participar fa cinc anys als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Rahm i DeChambeau eren dos dels favorits per guanyar la medalla d’or juntament amb els també nord-americans Justin Thomas i Colin Morikawa.

Deu contagis nous

El Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Tòquio va confirmar ahir diumenge deu contagis nous de coronavirus en les últimes hores, que situen en 132 els casos relacionats amb l’esdeveniment des de l’inici del recompte, el dia 1 de juliol. Els últims casos identificats entre els esportistes inclouen el remer neerlandès Finn Florijn, així com altres inquilins de la Vila Olímpica. El comitè va confirmar també sis contactes propers d’un ciclista txec el contagi del qual va ser confirmat dijous. Aquest balanç no inclou el positiu de Jon Rahm, que va ser anunciat amb posterioritat per la Federació Espanyola de Golf i el Comitè Olímpic Espanyol.

El Japó ha registrat fins ara al voltant de 866.000 contagis de coronavirus Sars CoV-2 i fins a 15.000 morts des de l’inici de la pandèmia. Una xifra que pot semblar baixa ja que té 126 milions d’habitants i, en canvi, a Catalunya, amb 7,5 milions, ja s’han mort més de 22.000 persones. El país nipó viu ara un repunt de casos, amb uns 3.700 confirmats durant la jornada de dissabte.