Sanejar l'economia del club i eixugar-ne tot el deute contret. L'excel.lent temporada del primer equip al grup 5è de Tercera Divisió; el retorn de la formació juvenil a la Lliga Nacional i la permanència del cadet A a la Divisió d'Honor. I situar el nombre de socis a tocar la xifra dels 300 associats. Aquest és el reeixit balanç en les àrees econòmica, esportiva i social del primer any de mandat de la junta directiva blanc-i-vermella presidida per Ruth Guerrero.

El degà del futbol manresà ha celebrat aquest dimarts l'anual Assemblea General Ordinària a la Sala d'Actes de la FUB 2. Amb l'absència inicial de la presidenta Ruth Guerrero, que retornava de la reunió de tots els presidents dels clubs catalans de Tercera Divisió que convoca, any rere any, la FCF prèvia a l'inici de l'exercici, el responsable de comunicació de la junta directiva blanc-i-vermella, Francesc Soria, ha pres la paraula, puntualment, a les 19.30 hores, per congratular-se davant la vintena de socis que van respondre a la convocatòria "del fet que el proper novembre, després de quinze exercicis d'ús intensiu de l'actual, l'estadi del Congost estrenarà una nova catifa de gespa artificial", alhora que va emfatitzar que, malgrat la pandèmia, l'estat de l'economia del club permetia afrontar el futur amb "un optimisme realista".

Un superàvit de quasi 500 euros

Tot seguit, el tresorer Manel Villaplana ha detallat les xifres del balanç econòmic de la temporada 2020-21. Malgrat haver de liquidar un deute de 32.110,56 euros de l'anterior exercici, el CE Manress ha finalitzat el curs amb un superàvit de 493,91 euros, ja que el capítol d'ingressos (344.502,98 euros) va ser superior al de despeses (344.996,89 euros). Això vol dir que en un exercici, el club ha sanejat del tot la seva economia. El fet de no assumir o reconèixer els compromisos crematístics adquirits de paraula per la junta encapçalada per Luis Alberto Villa, essencialment amb el jugadors que configuraven la plantilla del primer equip de la temporada 2019-20, ha estat un altre factor clau per assolir aquest repte.

El pressupost de l'entitat per al proper ecercici s'incrementarà globalment un 3,86% i serà de 344.996 euros. Les partides de despeses que més augmentaran seran les d'arbitratges i despeses federatives (50,20 %) i les de sous a tècnics i jugadors, ja sigui en qualitat de personal contractat o de compensacions a qui exerceix la seva funció sota l'empara legal de la figura del voluntari (27,13%).

Tant el balanç econòmic de l'exercici anterior com el pressupost de la temporada 2021-22 es van aprovar amb 23 vots a favor i una abstenció.

Ser soci Next Generation per 20 euros anuals

El següent punt de l'ordre del dia ha estat l'establiment i aprovació de les quotes de soci per al proper exercici. Els presents van donar el seu vistiplau (22 vots a favor i dos en contra) a mantenir la quota de les modalitats protector (130 euros); numerari (65 euros) jubilat (45 euros), així com la de 30 euros adreçada a col.lectius específics com els exjugadors i tècnics de l'entitat, ja ho siguin del primer equip o del futbol base, els estudiants de la FUB o els subscriptors de Regió7, entre d'altres.

La quota Next Generation, per a joves de 18 a 25 anys, s'amplia fins als 30 anys i disminueix el seu cost actual en cinc euros. Així doncs, la temporada 2021-22, ser soci Next Generation només tindrà un cost anual de 20 euros.

Per últim, tots aquells socis que n'aportin dos més a l'entitat, així com els dos nous associats, tindran aquesta propera temporada una rebaixa d'un 33% en les seves quotes respectives. La iniciativa forma part de la campanya #TrioManresa que es presentarà la darrera setmana d'agost.

Francesc Soria ha incidit en l'anhel de l'actual junta directiva per assolir la xifra de 500 associats, després de quasi aconseguir-ne 300 aquest curs, i ha remarcat que "tant en els partits de pretemporada en què l'estadi va poder acollir públic, com en els quatre últims de competició, es va aconseguir una assistència mitjana de 400 espectadors". Alhora, el responsable de comunicació de la junta directiva ha incidit en el fet que les retransmissions pel canal de Youtube CEM TV dels duels contra el Santfeliuenc FC, el CF Montañesa i el CF Igualada van registrar "entre 2.400 i 2.600 visualitzacions".

També s'ha informat els assistents que la substitució de la gespa artificial de l'estadi del Congost s'executarà entre els últims dies d'octubre i el dijous, 11 de novembre. Durant aquest període es preveu traslladar les sessions preparatòries de tots els equips al Municipal de la Balconada, que ja hauria de lluir la seva primera catifa artificial, així com tots els partits que s'hagin de jugar com a local, tot i que es vol prioritzar modificar l'ordre dels duels amb els oponents.

En la seva al.locució final, la presidenta Ruth Guerrero, que s'ha personat a la Sala d'Actes a les 20.04 hores, ha destacat el suport que el club havia rebut "de les institucions i del teixit empresarial" de la ciutat. "La seva confiança ens ha de fer sentir orgullosos", ha reblat. Després del capítol de "Precs i preguntes", s'ha donat per finalitzada l'assemblea a les 20.37 hores.