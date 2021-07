Ilaix Moriba, que està negociant amb el Barça la seva renovació, ha denunciat els insults racistes que està rebent. «¿De debò?», es pregunta el futbolista en el vídeo en què surt llegint alguns dels missatges d’odi que ha rebut en les últimes hores. «Hauries d’estar jugant al Congo FC», «ningú vol un negre com tu», «mico fastigós», «orangutan» i «si et veig, t’apunyalo».

El Barça ha donat el seu suport al jugador després dels atacs xenòfobs. «Estimem el futbol, lluitem contra el racisme», ha compartit el club a les seves xarxes socials.

L’exemple de Rashford

Aquest cas recorda el viscut per Marcus Rashford després de la derrota del seu equip a la final de l’Europa League contra el Vila-real. El davanter del Manchester United va revelar que ha sigut víctima d’«almenys 70 insults racistes» a les xarxes socials. «A aquells que volen fer-me sentir pitjor del que ja em sento els desitjo bona sort intentant-ho». Un episodi que es va reproduir tot just uns segons després del final a Wembley, les xarxes socials es van enfangar amb un torrent d’improperis racistes contra Marcus Rashford, Bukayo Saka i Jadon Sancho, els tres jugadors negres que havien fallat els penals per a Anglaterra.

Durant la nit, un mural en honor de Rashford a Manchester va resultar atacat amb pintades ofensives que, una vegada tapades, el veïnat va anar cobrint amb cors, dibuixos i missatges plens d’afecte per al jugador, líder d’una campanya contra la fam i la pobresa dels nens anglesos que ha forçat el Govern a canviar en dues ocasions les seves retallades.

L’Associació de Futbol va emetre un comunicat donant el seu suport als atacats. El primer ministre, Boris Johnson es va unir a la condemna. «A aquests que han estat llançant insults racistes contra alguns dels jugadors, els dic: sou una vergonya i espero que us n’aneu gatejant fins a la cova d’on heu sortit».

Lilian Thuram també ho va patir al seu dia. Després de penjar les botes al Barça el 2008, va crear la Fundació Lilian Thuram. Educació contra el Racisme, des de la qual intenta combatre aquesta xacra. «La nostra cultura està construïda sobre el racisme. Són hàbits lligats a la història. I com que són hàbits, la gent no n’entén la violència i la gravetat», reflexionava després de la denúncia de Diakhaby d’haver rebut insults racistes durant el Cadis-València de la temporada passada.

A Espanya molts jugadors han hagut d’aguantar insults racistes als estadis. «El racisme no es manté, sinó que ha anat a més. Fa 16 anys que soc a Espanya i mai s’ha parlat amb tanta força del racisme. I existia. Significa que ha anat a pitjor últimament», explicava Carlos Kameni. El porter estranger que més partits ha jugat a Primera no només ha patit incidents xenòfobs al camp, sinó també fora dels estadis. Ara les xarxes socials són una altra porta per la qual es colen els missatges d’odi.