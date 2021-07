El jove jugador de Sant Joan de Vilatorrada Marc Padilla s’ha incorporat a la disciplina de la Cultura Leonesa, un equip històric del futbol estatal que la temporada vinent competirà a la nova Primera RFEF, que substitueix l’antiga Segona Divisió B. El futbolista bagenc, que es va formar en diferents equips de la comarca, arriba al conjunt castellà procedent de l’Espanyol B.

Nascut el 30 de juliol del 2001, Marc Padilla és un davanter centre de 20 anys que ha estat les tres darreres temporades al filial de l’Espanyol. El jugador va començar la seva trajectòria en el món del futbol al club de la seva localitat natal, el Joanenc, des d’on va passar al Manresa i el Gimnàstic abans de fer el salt a clubs de fora de la comarca com el Jabac i la Damm, dues entitats que destaquen pel seu treball amb la base. La seva darrera estació va ser el futbol base de l’Espanyol, on s’hi va estar tres temporades, la darrera de les quals cedit al Prat.

Inici de la pretemporada

Marc Padilla es va incorporar ahir als entrenaments de la Cultural Leonesa un cop va rescindir el contracte que encara l’unia a l’entitat blanc-i-blava. El santjoanenc tindrà fitxa del filial –que té el nom de Júpiter Leonés– i estarà en dinàmica del primer equip amb la voluntat que pugui aportar allò que millor sap fer, marcar gols.

La Cultural Leonesa sovint s’ha mogut a l’entorn de la Segona Divisió B. L’any vinent, i per sota de la Primera i la Segona Divisió, ja no hi haurà la Segona Divisió B sinó la Primera RFEF, amb dos grups de 20 equips cadascun. La Cultural debutarà el darrer cap de setmana d’agost a casa contra el Rayo Majadahonda.