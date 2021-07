Una de les grans estrelles dels Jocs, la nord-americana Simone Biles, es va haver de retirar després de la prova de salt en la final per equips. Primer semblava que havia estat per un problema físic, però ella i l’entrenadora van explicar que havia estat mental per l’ansietat acumulada. Sense ella, els Estats Units van perdre la seva primera competició des del 2010 en ser superats per l’equip del Comitè Olímpic Rus. El tercer lloc del podi va ser per a Gran Bretanya. Caldrà veure si Biles pot seguir competint en els Jocs.