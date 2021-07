La selecció japonesa va derrotar la dels Estats Units per un exigu 2-0 i va revalidar el títol de campiona olímpica de softbol, modalitat que no era olímpica des de Pequín 2008. En la final del primer torneig disputat durant aquests Jocs, la defensa asiàtica va ser insuperable per a les ianquis i les anotacions de Yamamoto i Fujita en la quarta i cinquena entrades van ser irrecuperables. Canadà va assolir la medalla de bronze en vèncer Mèxic en la final de consolació per 2-3.