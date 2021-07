La japonesa Naomi Osaka, número 2 del món i la persona que divendres va encendre el peveter olímpic, va ser eliminada de manera sorprenent del torneig de tennis en caure davant de la txeca Marketa Vondrousova per 6-1 i 6-4. La nipona no va poder suportar la pressió i ara la seva rival jugarà en quarts de final contra la begurenca Paula Badosa, que ahir va superar l’argentina Nadia Podoroska per 6-2 i 6-3. També va entrar als quarts de final Garbiñe Muguruza, que jugarà contra la kazakha Elena Rybakina.