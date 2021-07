Comença bé la pretemporada per al CE Manresa. L’equip de Ferran Costa es va imposar per 0-3 al camp del Cornellà, equip de Primera Divisió RFEF, dues categories més amunt, en l’estrena de la pretemporada. Els manresans es van avançar als 6 minuts amb un autogol del defensa local Andreu Fernández. Els locals haurien pogut equilibrar el resultat, però Pulido va aturar un penal i, tot seguit, va arribar l’estrena golejadora de Pau Darbra amb el 0-2. A la represa hi va haver molts canvis i, a tretze minuts per al final, Biel Rodríguez va anotar el 0-3 definitiu. El tècnic va declarar, en acabat, que «estem contents pel resultat. Hem recuperat coses de la temporada passada i la gent nova s’està adaptant molt bé tot i fer poc temps que hi és». El proper partit, dissabte al camp de l’Espanyol B a les 20 hores.