Segon partit i segona victòria. Espanya progressa adequadament en el torneig de bàsquet de Tòquio 2020 sobretot a nivell defensiu, fet que li ha permès superar un rival de nivell com l’Argentina, el mateix que va intentar discutir-li sense èxit el títol mundial el 2019 i que tampoc ha pogut fer gaire cosa a Tòquio per posar en qüestió la superioritat del grup de Scariolo (81-71). La selecció, de mà una vegada més d’un esplèndid Ricky Rubio (26 punts, 5 rebots, 4 assistències) s’obre pas així cap als quarts de final, a l’espera de jugar-se aquest diumenge la primera plaça del grup amb l’Eslovènia del geni Luka Doncic.

L’Argentina ha sorprès Espanya a l’inici. Per l’agressivitat defensiva, pel nivell d’intensitat, per la velocitat que Campazzo ha donat al seu equip. I també per l’eficàcia de Laprovittola, el nou fitxatge del Barça, totalment desencadenat en els cinc primers minuts (10 punts gairebé consecutius, amb dos triples, 27 al final), fet que ha permès a l’equip argentí obrir bretxa amb facilitat (3-12).

Per sort per als interessos de l’equip de Scariolo, Ricky Rubio s’ha encarregat d’arreglar les coses amb uns minuts esplèndids (11 punts amb tres triples consecutius) millorant la inconsistència dels primers minuts, tacada amb set pèrdues.

El base dels Timberwolves està en un nivell de confiança espectacular, tota la que no ha tingut aquesta temporada a l’NBA, i la seva determinació –ens uns primers minuts que semblaven un mà a mà amb Campazzo– ha donat un impuls a Espanya i ha elevat també el nivell de l’equip, que ha començat a sentir-se molt més còmode a la pista i, tot i que el primer quart ha sigut per als argentins (20-25), el canvi en el guió ha sigut radical.

Millora defensiva

L’entrada de Pau Gasol, també l’Abrines i Garuba ha millorat també la tasca en defensa d’Espanya, que s’ha apropiat del guió per complet en el segon període fins a anul·lar gairebé l’Argentina en atac. La selecció ha aconseguit dominar tots els aspectes en què havia flaquejat. Ha limitat al màxim les seves pèrdues, ha passat a controlar el rebot i a evitar segones oportunitats per a l’equip argentí i ha compartit molt millor la pilota, fet que l’ha portat a firmar un parcial de 20-9, que l’ha fet arribar al descans amb avantatge (40-34).

Reforçada en la confiança, la selecció ha anat creixent també des de les rotacions de la banqueta gràcies a la profunditat de la banqueta de Scariolo, mentre que l’Argentina ha anat perdent pistonada, incapaç d’igualar la intensitat del seu rival, i acumulant fins a 23 pèrdues com si baixés els braços. L’exmadridista Campazzo no ha acabat de trobar-se còmode i ha acabat eliminat per personals, i no n’hi ha hagut prou amb el treball de Laprovittola i el veterà Luis Scola 41 anys el contemplen) per igualar l’eficàcia de la selecció.

Més enllà del lideratge de Ricky, el bloc de Scariolo ha anat trobant recursos en les accions interiors de Willy Hernangómez, en el treball sempre solvent de Claver, als rampells de Sergio Rodríguez i de Sergio Llull i en bons minuts de Pau Gasol, a qui el seleccionador ha limitat als 16 minuts, però ha tornat a deixar números excel·lents per a la seva escassa presència: 9 punts i 8 rebots, sumant un dia més.