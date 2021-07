La passada matinada haurà estat un dels primers d’entrar en competició als Jocs Olímpics. Compartint el segon partit del dia amb el finlandès Valimaki i l’austríac Schwab, el moianès Adri Arnaus debutarà en una competició que li fa especial il·lusió. No podrà compartir experiència amb Jon Rahm, que va tornar a donar positiu per coronavirus. L’extremeny Jorge Campillo completa el duet que, d’aquí a diumenge, intentarà obtenir un èxit que jugador del Golf Moià veu a l’abast.

Com va viure els dies en què el van seleccionar? Ho esperava?

Que em seleccionessin pels Jocs no va ser de la manera més directa, ja que Sergio García i Rafa Cabrera-Bello, que es troben per davant meu al rànquing, van dir que no hi volien anar. Va ser una sorpresa i em va fer molta il·lusió ser seleccionat. Va estar molt bé.

Era un objectiu d’aquest any?

Sí, des de la temporada passada ja ho tenia al punt de mira i quan em van donar la notícia es va convertir en un objectiu complert.

En quin moment hi arriba?

Hi arribo en un moment força bo. Ha estat una temporada que s’ha transformat en una muntanya russa perquè vaig passar la covid a mitjan març. Ara em trobo bé. He tornat a agafar la forma física i a sentir-me a gust tècnicament. Tinc moltes ganes d’afrontar els Jocs.

Com estan anant els primers dies a Tòquio?

Estic gaudint molt d’aquests primers dies. He estat a la vila olímpica. Fa cinc o sis dies que soc per aquí i vaig anar a la cerimònia inaugural. M’encanta compartir espais amb d’altres atletes, veure com es comporten, com s’entrenen i com són. M’agrada xerrar amb ells i està sent molt bonic. La cerimònia va ser especial, tot i que es va trobar a faltar el públic.

Com està sent la convivència, tenint en compte tots els protocols anticovid que hi ha?

Ja hi estem acostumats, després de tant temps. Cada matí hem de donar una mostra de saliva i ens l’analitzen, poca cosa més.

Ha pogut tenir contacte amb el camp? S’adapta al seu joc?

Fa tres o quatre dies que vaig a entrenar al camp de golf i veient-lo força. Està molt ben preparat i cuidat i serà un test complet. Has de ser bo des del tee tirant a green i serà un gust puttejar-hi ja que es troben en grans condicions. El meu joc s’hi adapta i hi podem fer coses bones.

En què creusque serà diferent, el torneig olímpic, a un torneig qualsevol del circuit?

És un torneig especial, no és com els altres. Són quatre voltes sense tall. Es ve a buscar les medalles i en certs moments es pot ser un pèl més agressiu. La idea serà aquest, donar-ho tot i estar diumenge lluitant per les medalles. Els Jocs són màgics.

Qui veu com a favorit?

No t’ho sabria dir perquè tots són molt bons. Qui jugui millor s’emportarà les medalles. Estic segur que tindrem les nostres opcions.

La notícia dels últims dies ha estat la baixa de Jon Rahm. Com us ha afectat a l’equip i a tu personalment, ja que crec que teniu molt bona relació i sou nascuts el mateix any?

És molt mala sort. No ens ho esperàvem. Crèiem que tot anava bé, però amb la covid mai no se sap. No es pot descartar mai el que ha passat, ni que la passés fa dos mesos. Em feia molta il·lusió compartir els Jocs amb ell perquè hem crescut junts, però sé que ell tindrà moltes més oportunitats en el futur. És una llàstima.

És el primer moianès de la història que participarà en uns Jocs Olímpics. Què significa per a tu?

Em prenc amb molta estimació venir de Moià. Sempre estic content de dir arreu del món que soc d’allà i representar per primer cop Moià en uns jocs em fa especial il·lusió. Sobretot poder-hi tornar i explicar a tothom la meva experiència estarà molt bé.

Està rebent molt suport del club i del poble, els últims dies? Com pensa que ho viuran?

Tothom s’està bolcant en animar-me molt. Els envio una forta abraçada a tots i els asseguro que ho donarem tot per fer un gran paper i gaudir-ho al màxim. Serà una setmana espectacular.