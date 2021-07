El seu cas és especial. Són família, nascudes a la mateixa ciutat amb gairebé vuit anys de diferència, del mateix club, però representen dos estats diferents. Núria Vilarrubla, de l’equip estatal, i Mònica Dòria Vilarrubla, banderera d’Andorra en la cerimònia inaugural dels Jocs, hauran provat aquesta matinada entrar en la final de C1 en l’estrena de les canoes en els Jocs. Ahir, la segona va estar més encertada que la primera i va ser novena en la suma de les dues baixes, pel tretzè lloc de la primera. Avui, però, se surt de zero i, com va demostrar dimarts Maialen Chourraut, l’experiència és un factor que cal tenir molt en compte.

En les eliminatòries d’ahir, només quatre palistes quedaven fora. En la primera baixada, Dòria, semifinalista en la cursa de caiac (K1) va ser sisena i Vilarrubla, novena. El segon descens va ser més complicat, amb un catorzè lloc per a l’andorrana i el quinzè per a la competidora de l’equip espanyol. De tota manera, els temps acumulats van servir per ser novena i tretzena. Si acabés així la semifinal, Dòria seria a la final. A les set del matí s’iniciava aquesta penúltima ronda, amb Vilarrubla sortint en sisè lloc i Dòria, en desè. En cas que alguna de les dues, o totes dues, arribin a la final, aquesta s’iniciarà quan faltin cinc minuts per a les nou del matí.