El moianès Adri Arnaus va acabar en dotzena posició, amb tres cops per sota de la par del camp de Kasumigaseki, la primera de les quatre jornades del torneig olímpic de gol. Arnaus va fer 68 cops i integra un nombrós grup que és a tres cops del bronze, que compartirien el belga Pieters i el mexicà Ortiz, a quatre de la plata provisional, el tailandès Janewattananond, i a cinc de la primera plaça, la de jugador austríac Sepp Straka. Encara falta molt, però, i els favorits romanen en un segon terme del qual segur que sortiran.

Arnaus va integrar el segon partit del dia i això va fer que no patís tant l’aturada per la pluja que hi va haver a mitja jornada. El jugador del Golf Moià va fer birdies en els forats 5 i 8, un bogey en el 10 i va tornar a guanyar un cop al cap en el 13, el 15 i el 17. Llàstima del nou bogey en el 18.

Després del debut, va declarar «he tingut una sensació molt diferent en sortir al forat 1. Ha estat molt emocionant, em sentia com Usain Bolt». Sobre el seu joc, «he fet molt golf, molt ordenats de principi a fi. Aquest camp et repta contínuament i he jugat de manera sòlida». L’altre jugador espanyol, l’extremeny Jorge Campillo, va arrencar en el 33è lloc.