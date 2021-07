La jove jugadora avinyonenca Mireia Jurado jugarà amb el Segle XXI la temporada vinent, després d’haver-se format a les categories inferiors del CB Torelló i d’haver estat al Barça femení. Jurado va participar el juny en l’estatal de clubs, en què va quedar quarta i ha declarat que aquesta arribada al Segle XXI «és fruit del treball i la formació que he rebut per part dels entrenadors, com la Sílvia Cabello i el Jordi Sainz, que m’han inculcat disciplina i m’han ajudat a ser la jugadora que soc».