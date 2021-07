Ricky Rubio contra Luka Doncic. Aquest sembla que serà el duel diumenge, a les 10.20 del matí, per determinar no només si Espanya o Eslovènia són primeres de grup, sinó també per veure quin dels dos es troba en millor forma. El base català va aportar ahir 26 punts al triomf dels hispans contra una Argentina liderada de manera insuficient pel nou base del Barça Laprovittola. Tot i que el conjunt de Sergio Hernández, en què Vaulet va anotar dos punts, va començar millor (3-12), de mica en mica Espanya va anar capgirant el resultat i va arribar a un final fins i tot plàcid (81-71). Per la seva banda, Doncic només va anotar 25 punts en el triomf eslovè contra Japó (116-81).