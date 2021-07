El moianès Adri Arnaus es mantenia ahir a tres cops de les medalles després de la disputa d’una segona jornada de la competició de golf masculí que va tornar a ser interrompuda per culpa de l’amenaça de tempesta elèctrica. El golfista català es trobava cinc cops per sota de la par del camp de Kasumigaseki en una jornada en què va totalitzar quatre birdies i dos bogeys. De moment, la seva actuació està sent solvent, però hauria de prémer l’accelerador en els dos dies que queden, un dels quals haurà tingut lloc aquesta passada matinada, per aspirar al podi.

Fins ahir, la primera posició corresponia a l’estatunidenc Xander Schauffele, amb 11 cops per sota la par del camp, seguit del mexicà Carlos Ortiz, amb -10, i d’un grup integrat pel xilè Mito Pereira, el suec Alex Noren, l’austríac Sepp Straka i el japonès Hideki Matsuyama, a qui faltaven dos forats, amb -8.