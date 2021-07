El CE Manresa ha perdut aquest dissabte el seu segon partit d'aquesta pretemporada, després de la victòria de dimecres per 0-3 al camp del Cornellà. En aquesta ocasió, l'Espanyol B s'ha imposat per 2-1 en un compromís en què els jugadors de Ferran Costa han tingut opcions fins al final i en què han jugat tots els convocats, excepte Nil Garrido.

Relacionades El CE Manresa arrenca la pretemporada amb una victòria de prestigi a Cornellà

A la primera part, el lateral Marc Lachèvre ha inaugurat el marcador i, a l'inici de la segona, Max Svensson ha aconseguit el segon gol. Els blanc-i-blaus s'han quedat amb deu homes, per l'expulsió de Rubén Sánchez, i a final del partit el col·legiat ho ha equilibrat amb la segona groga a Juli Serrano. El 2-1 ha estat aconseguit per Iván Mellado al minut 88, després d'aprofitar una pilota morta en una acció per la banda esquerra.

El proper compromís de pretemporada del CE Manresa serà la setmana que ve, amb la participació al Torneig Històrics.

Alineacions:

RCD ESPANYOL B: Iker Piedra, Lachèvre, Rodríguez, Salguero, Recasens, Villahermosa, Rubén Sánchez, Mangada, Svensson, Moha i Dacosta. També Venteo (ps), Warrick, Miranda, Roger Martínez, Carvalho i Álvarez

CE MANRESA: Pulido, Uri Pérez, Castanyer, Moha, Àlex Iglesias, Putxi, Marc Cuello, Juli, Darbra, Noah iAleix Díaz. També Madou (ps), Biel Rodríguez, Javi López, Álex Sánchez, De Sande, Iván Mellado, Florido i Dani Barrera

GOLS: 1-0 Lachèvre min 30, 2-0 Svensson min 56, 2-1 Iván Mellado min 88