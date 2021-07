L’equip espanyol masculí d’handbol va perdre les possibilitats d’acabar primer de grup en perdre davant de França per 36-31, en un duel en què va pagar una inusual debilitat defensiva derivada, sense cap mena de dubte, per la baixa de Viran Morros en defensa. L’absència, que s’allargarà durant tot el campionat, no va poder ser resolta i els francesos es van escapar per sis gols a la primera meitat (18-12) ja irremuntables. L’últim partit del grup per als hispans serà demà contra Argentina.