L’alemany Alexander Zverev va superar el número 1 del món, el serbi Novak Djokovic, per 1-6, 6-3 i 6-1 i va impedir que aquest pugui aspirar a completar els quatre tornejos del Gran Eslam i l’or olímpic, com va fer Steffi Graf el 1988. A més, Djokovic també va perdre les semifinals dels dobles mixtos. Avui jugarà pel bronze contra Pablo Carreño. L’asturià va ser derrotat amb claredat pel rus Karen Katxànov per un doble 6-3 i avui, a partir de les vuit del matí, haurà de lluitar per la tercera posició.