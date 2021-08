La gimnasta nord-americana Simone Biles tampoc no participarà avui a les dues primeres finals per aparells per a les quals s’havia classificat, la de salt i la de barres asimètriques. Els problemes psicològics que ja no li van deixar prendre part a la final per equips i al concurs general segueixen pesant sobre l’estat d’ànim de la gimnasta, que no se sap si estarà a punt per competir dilluns en les dues últimes finals a les quals té dret de competir, la de terra i la de barra d’equilibris.