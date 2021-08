L’equip espanyol femení d’hoquei herba no va tenir gaires dificultats per superar Japó (1-4) en l’últim partit de la primera fase de la competició olímpica. Les red sticks ja van poder comptar amb el seleccionador, Adrian Lock, que havia estat confinat per coronavirus i va semblar que la seva presència esperonava el conjunt, que va remuntar un gol nipó just a l’inici del duel. El rival en els quarts de final serà la Gran Bretanya, en un xoc que es jugarà demà a les dues de la tarda.