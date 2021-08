El CE Manresa no va poder repetir el resultat de dimecres, un 0-3 a Cornellà, i va perdre el primer partit de la pretemporada contra un rival que també és de categoria superior, en aquest cas una, l’Espanyol B. Els blanc-i-vermells van veure com els locals s’avançaven en el marcador a la mitja hora, amb una rematada del lateral Marc Lachèvre. El descans va ser aprofitat per tots dos tècnics per introduir moltes substitucions i una de les de l’equip de casa, Max Svensson, va anotar el 2-0 quan s’havien disputat onze minuts de partit.

El duel va tenir dos expulsats, el local Rubén Sánchez i el visitant Juli, aquest per dues amonestacions, ja en el tram final, després de dues bones ocasions foranes. En el minut 88 encara va arribar el 2-1, quan Iván Mellado, a porta buida, va treure partit d’una acció per la banda esquerra. El CE Manresa se centra ara en la seva participació en el Torneig Històrics, la setmana vinent.