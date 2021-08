L’expedició espanyola en els Jocs de Tòquio va arribar ahir a les cinc medalles i va sumar el seu primer títol, al qual afegeix ara dues plates i dos bronzes. L’or va ser per a Fátima Gálvez, de Baena (Granada) i Alberto Fernández, d’Illescas (Toledo), que es van imposar per 41-40 en la final de trap mixt contra el conjunt de San Marino, compost per la medallista de plata en la prova individual, Alessandra Perilli, i per Gian Marco Berti. Gálvez va errar l’últim tret, però Berti va fer el mateix i va deixar el resultat final. El bronze va ser per al segon equip dels Estats Units, amb Madelyn Ann Bernau i Brian Barrows.

L’altra medalla va ser molt més sorprenent i va arribar del tennis. L’asturià Pablo Carreño va aconseguir superar el serbi Novak Djokovic, que no es va recuperar de la derrota en semifinals contra Alexander Zverev i va caure derrotat en el duel pel bronze per 6-4, 6-7 i 6-3. El jugador balcànic va pagar la seva frustració a la pista amb la raqueta i fora d’ella renunciant a jugar el partit pel bronze dels dobles mixtos, amb la qual cosa va fer una mala jugada a la seva companya Nina Stojanovic. La medalla va ser per als australians Ashleigh Barty i John Peers.

Ahir també es va conèixer el nom de la guanyadora del quadre femení. Va ser la suïssa Belinda Bencic, que va derrotar la txeca Marketa Vondrousova per 7-5, 2-6 i 6-3. El bronze va ser per a la ucraïnesa Elina Svitolina.