La selecció espanyola masculina de waterpolo segueix comptant els seus partits per victòries, però encara no ha estat suficient per assegurar la primera posició del seu grup. Durant la matinada d’ahir, els homes de David Martín van vèncer Austràlia en una altra exhibició de poder (5-16), però encara hauran de vèncer Croàcia demà a les 8.30 del matí per deixar el lideratge totalment tancat. En cas d’aconseguir-ho, el seu adversari en els encreuaments serien els Estats Units.