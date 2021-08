Segons informa el diari SPORT, Leo Messi renovarà amb el FC Barcelona fins al 2026. L'acord entre el futbolista i l'entitat blaugrana és total, i només falta que el president Joan Laporta aconsegueixi rebaixar la massa salarial de la plantilla perquè el capità pugui signar el nou contracte. Les negociacions que s'han desenvolupat en els últims mesos s'han tancat fa poques hores, segons ha pogut saber SPORT de fonts solvents del Barça.

Leo Messi es trobava sense contracte des del passat 30 de juny, però sempre havia mostrat la seva intenció de prorrogar la seva vinculació amb el Barça. Les converses per fer realitat el somni de la renovació es van iniciar poc després que Laporta guanyés les eleccions, el passat 7 de març. Han estat mesos intensos en què el president i el CEO de club, Ferran Reverter, han negociat amb el pare i representant del jugador, Jorge Messi, i els seus advocats per tancar un contracte que permetés que el futbolista argentí acabés la seva carrera esportiva al Camp Nou.

Laporta, tot i la complexitat d'un contracte d'aquestes característiques, sempre s'ha manifestat optimista sobre la renovació de Messi. Encara que, al mateix temps, també ha actuat sempre amb la màxima discreció i cautela en les seves manifestacions per no perjudicar les negociacions que s'han prolongat durant quatre mesos i que acaben de culminar amb l'acord final.

Serrells tancats

Els serrells que quedaven pendents s'han solucionat en les últimes hores i la renovació es farà per cinc temporades i una rebaixa salarial del 50 per cent, obligada per la dramàtica situació financera que travessa el Barça. Precisament aquesta situació retarda la formalització del nou contracte, perquè el club ha d'aconseguir rebaixar la massa salarial de la plantilla per encaixar la fitxa de Messi.

En aquest sentit, queda pendent la negociació amb els veterans (Piqué, Busquets, Alba i Sergi Roberto), als quals se'ls demana ajornar el cobrament del 40 per cent del seu salari. També s'està ultimant la sortida de futbolistes com Umtiti, Pjanic i Braithwaite per reduir el cost de la plantilla. Falta resoldre, també, la situació de Griezmann i Coutinho, que podrien quedar-se si també accepten rebaixar-se de forma important el sou.