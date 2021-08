El gironellenc Pol Raich i la vilafranquina Foix Montaner van ser els grans protagonistes de la XXIX edició de la Cursa Popular de Bagà, que es va celebrar diumenge, organitzada pels Amics de l’Atletisme. Les inscripcions formalitzades els últims dies van propiciar que 36 corredors descobrissin el circuit de 8,1 km habilitat per als esportistes júnior, sènior i màster, mentre que 51 joves atletes van participar en les curses de les categories minibenjamí, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet.

Pol Raich (JAB) va haver de mostrar totes les seves aptituds atlètiques per creuar la línia d’arribada set segons abans que Adrià Colomer (Topo Athletic). El gironellenc va vèncer amb un temps de 27’ i 38’’ a la classificació general i a la categoria establerta per als corredors de 17 a 30 anys. Per la seva part, Foix Montaner (Esportiu Penedès) va imposar el seu talent en la cursa femenina i va completar el circuit en 34’ i 42’’.

En la categoria reservada per a atletes de 31 a 45 anys, els guanyadors van ser Jordi Vilà (31’ i 05’’) i Núria Cascante (35’ i 54’’), mentre que Carlos Rodríguez (32’ i 47’’) i Eva Palma (35’ i 38’’) va dominar la competició per als corredors d’entre 46 i 60 anys. El veterà Adolf Dieste (CE Universitari) va ser el millor atleta de més de 61 anys, amb un temps de 38’ i 55’’.