El Barça i Leo Messi separen els seus camins. Així ho ha anunciat aquest dijous al vespre de forma oficial el propi club a través d'un comunicat. El jugador va quedar lliure l'1 de juliol i ens els darrers dies semblava que un acord per tornar a incorporar el crack argentí estava pràcticament fet. Tanmateix, no ha estat així per motius econòmics.

A mitja tarda, el diari Marca ha avançat que les negociacions entre les dues parts s'havien trencat i, cap a 1/4 de 8 del vespre, ha estat el propi Barça qui ha fet oficial la notícia. "Malgrat haver-se arribat a un acord entre el FC Barcelona i Leo Messi i amb la clara intenció de les dues parts de signar un nou contracte en el dia d'avui, no es podrà formalitzar a causa d'obstacles econòmics i estructurals (normativa de LaLiga espanyola)", explica el text difós pel Barça.

"Les dues parts lamenten profundament que finalment no es puguin complir els desitjos tant del jugador com del Club"

"Davant d'aquesta situació, Lionel Messi no continuarà lligat al FC Barcelona. Les dues parts lamenten profundament que finalment no es puguin complir els desitjos tant del jugador com del Club. El Barça vol agrair de tot cor l'aportació del jugador a l'engrandiment de la institució i li desitja el millor en la seva vida personal i professional", afegeix el text.

ÚLTIMA HORA



Leo Messi no continuarà lligat al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 5 de agosto de 2021

Adéu després de 21 anys, 4 Champions i 6 Pilotes d'Or

El futbolista argentí se separa del FC Barcelona després de 21 anys lligat al club blaugrana, firmant el seu primer contracte amb el club l'any 2000, quan va deixar la seva Argentina natal per triomfar al Barça.

A partir del seu debut oficial amb el primer equip el 16 d'octubre de 2004 davant l'Espanyol, Messi va anar cremant etapes ràpidament, es va consolidar a l'elit i s'ha consagrat com un dels millors jugadors del món. Leo deixa el Barça havent aconseguit 4 Champions, 10 lligues, 7 Copes del Rei, 3 Mundials de Club, 3 Supercopes d'Europa, 8 Supercopes d'Espanya i 6 Pilotes d'Or.