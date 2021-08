Una subtil rematada amb l’esquerra de l’interior Pitu Plazuelo que va sorprendre el porter empordanès Mario Mendoza (min 35) va permetre al FC Cerdanyola signar un victòria sense brillantor davant la UE Figures (0 a 1) en el duel més ensopit del triangular. Les sis baixes per lesió que pateix la formació vallesana (Manu Martín, Uri Escabrós, Albert López, Serramitja, Albert Ruiz i Elhadji) no van impedir a Toni Carrillo presentar un equip competitiu, però ambdues formacions van optar per practicar un futbol poc incisiu i Pitu Plazuelo va sentenciar en la primera ocasió de gol del partit. Alejandro Cande va malbaratar la possibilitat d’incrementar la diferència vallesana en el temps de recuperació.