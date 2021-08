Aquesta matinada ha mort el fotògraf Luis Moreno ‘Luisette’, especialista en fotografia esportiva. Ángel Luis Moreno Morales, de 64 anys, va tenir un ictus a meitats d’aquesta setmana del qual no s´ha pogut recuperar.

Luisette, tal i com li agradava que l’anomenessin, s’havia dedicat a immortalitzar en imatges els principals duels futbolístics de tots els equips dels dos grans clubs de la ciutat de Manresa, el Centre d’Esports Manresa i el Club Gimnàstic de Manresa, durant l’última dècada. Va iniciar aquesta tasca al club blanc-i-vermell coincidint amb el primer any de mandat de la junta directiva presidida per José Luis Correa.

Però va ser a l’entitat escapulada on va trobar el context idoni per convertir la seva vocació en activitat professional i, des de la temporada 2014-15, es va convertir en el fotògraf oficial del Club Gimnàstic de Manresa. Durant aquestes set temporades, entre d’altres activitats professionals, Luisette’ reflectia en imatges, des del dissabte a primera hora del matí fins a la vesprada del diumenge, els partits més transcedents que jugaven els equips escapulats, des de les formacions de prebenjamins fins al juvenil A que actualment milita a la Lliga Nacional Juvenil.

Sovint, no només elaborava reportatges fotogràfics dels partits que es disputaven al Gimnàstic Park. També assistia als partits més transcendents que els equips del Club Gimnàstic de Manresa jugaven com a visitants. A més, durant aquest període, va col·laborar amb Regió7 sempre que se li va requerir. Tot i això, Luis Moreno Luisette deixa encara més empremta pel seu tarannà bonhomiós, per la seva generositat i pel seu sentit de l’humor.

Jordi Garcia, secretari tècnic de l’entitat escapulada, remarca que “era una persona molt estimada al club, tants pels tècnics i directius, com pels jugadors i les seves famílies”. La cerimònia de comiat de Luisette’ es desenvoluparà el proper diumenge, 8 d’agost, a partir de les 11 hores, a la Sala Montserrat d’Áltima Manresa.