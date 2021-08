Gairebé un any després del burofax de Messi demanant al club per marxar, ahir el Barça va treure un comunicat per dir que no el pot tornar a fitxar. I l’impacte ha estat el mateix: commoció en la culerada i en el món del futbol. Però, sobretot, una dada per entendre la causa de la notícia: la tremebunda situació econòmica de l’entitat, amb una massa salarial que està desbordada des de fa temps, fa impossible quadrar els comptes i assumir el contracte de l’argentí per tal que la LaLiga el pugui acceptar dins de les seves normes financeres. Hi ha massa jugadors cobrant massa diners al vestuari del Camp Nou. La llarga ombra de la nefasta gestió de Josep Maria Bartomeu al capdavant del club plana sobre una notícia que no només afecta al Barça sinó també al gran negoci que és la lliga espanyola.

Després de la nota emesa pel FC Barcelona, cap dels implicats va dir res: si no hi ha canvis, les primeres explicacions les donarà avui Joan Laporta a les 11 h. Diverses informacions vinculades a l’entorn de Messi apuntaven que el jugador, lliure des de l’1 de juliol, estava molt afectat perquè confiava que ahir era el dia assenyalat per anunciar la continuïtat. Pel que sembla, el president blaugrana va trucar Jorge Messi, pare del 10, per dir-li que no hi ha manera de fer encaixar el contracte acordat en el pressupost del club. Fa dies va transcendir que serien 300 milions d’euros a pagar en 5 anys malgrat que d’aquí a dos Messi potser aniria a la lliga nordamericana. No es pot oblidar que ja té 34 estius a les seves cames.

Una bomba inesperada

«Leo Messi no seguirà lligat al FC Barcelona»: amb aquest títol va fer públic el club, a les 19.33 h de la tarda, que no pot reincorporar l’argentí. Segons la nota, «tot i haver arribat a un acord i amb la intenció de signar un nou contracte, no es podrà formalitzar a causa d’obstacles econòmics i estructurals (normativa de LaLiga espanyola). Davant d’aquesta situació, Messi no continuarà lligat al FC Barcelona. Les dues parts lamenten profundament que finalment no es puguin complir els desitjos tant del jugador com del Club».

Unes paraules contundents, oimés després que LaLiga va firmar aquesta setmana un acord amb el fons d’inversió CVC pel qual aporta 2.700 milions als clubs a canvi de l’11 % del negoci que gestiona l’òrgan rector del futbol professional. Al Barça, li correspondrien 250 milions que servirien per lligar Messi. Però ni així ha estat possible.

Des del primer moment també es va escampar la clàssica teoria de la conspiració: el Barça va anunciar l’adéu de Messi per pressionar la LaLiga i aconseguir un augment del límit de la massa salarial que pot destinar cada club. Una hipòtesi rocambolesca, sobretot després que el club va emetre a les xarxes un «Gràcies Leo» acompanyat d’un vídeo amb algunes de les seves millors jugades.

Però quina és la raó de fons del problema? Des de fa anys, les vaques sagrades de la plantilla, que han acumulat una decepció rera una altra a la Champions, amb ridículs històrics a Roma, París, Torí, Liverpool i Lisboa, on l’equip va patir un 2-8 sagnant contra el Bayern de Munic, tenen uns contractes astronòmics que converteixen la massa salarial del Barça en la més alta de l’elit continental.

El proper 30 de juny finalitzen els vincles contractuals del club amb Dembelé i Sergi Roberto, el 30 de juny del 2023 acabaran els de Coutinho, Umtiti i Busquets, i fins la mateixa data del 2024 no es posa punt final al lligam del Barça amb Griezmann, Pjanic, Alba Piqué i Braithwaite. I no estem parlant de jugadors joves, precisament.

Aquestes durades van acompanyades de quantitats que, una al costat de l’altra, no només s’han revelat inassumibles sinó que fan impossible que el Barça tingui diners a la caixa per retenir Messi. Fins ara, l’argentí cobrava 60 milions anuals -l’estrella de la NBA Kevin Durant va exclamar un «insane» («de bojos») quan se’n va assabentar-, però Griezmann se n’endú 35,8, Coutinho 24,4, Pjanic i Busquets 16,3, Alba i Dembelé 12,7 i Sergi Roberto 10.6.

Per al Barça és complicat traspassar jugadors perquè no hi ha clubs disposats a pagar aquestes nòmines. Ni ingressa per traspassos ni allibera massa salarial. I tot plegat, amb un deute de 1.173 milions reconegut pel club en el balanç del curs 19-20. La pandèmia no té la culpa de tot.

Koeman i l’afició s’hauran de manifestar diumenge al Gamper

Fins al 31 d’agost, si abans no fitxa per ningú, Leo Messi es podria incorporar al Barça perquè aquesta és la data límit del mercat estiuenc. Però, assumint de moment que ja no tornarà a vestir la samarreta blaugrana, s’obren molts interrogants sobre el futur de l’equip, que diumenge (21.30 h) disputa el Torneig Gamper a l’Estadi Johan Cruyff. Serà interessant veure la reacció dels aficionats, però sobretot què diu Koeman. Amb alguns jugadors encara de vacances, el tècnic holandès haurà de començar a preparar l’inici de Lliga contra la Reial Societat (diumenge, 15 d’agost, a les 20 h) entomant l’absència de l’argentí. Fitxatges com el del Kun Agüero, que es vinculaven a la continuïtat de Messi, prenen ara una nova dimensió. I jugadors com Griezmann hauran de fer un pas endavant.