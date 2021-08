Aquesta matinada ha mort el fotògraf Luis Moreno Luisette, especialista en fotografia esportiva. Ángel Luis Moreno Morales, de 64 anys, va tenir un ictus a meitat de setmana del qual no s’ha pogut recuperar. Luisette s’havia dedicat a immortalitzar en imatges els principals duels futbolístics de tots els equips dels dos grans clubs de Manresa, el Centre d’Esports i el Club Gimnàstic, durant l’última dècada. Va iniciar aquesta tasca al club blanc-i-vermell, però va ser a l’entitat escapulada on va trobar el context idoni per convertir la seva vocació en professió i, des de la temporada 2014-15, es va convertir en el fotògraf oficial del Club Gimnàstic de Manresa. Luis Moreno, Luisette, deixa encara més empremta pel seu tarannà bonhomiós, per la seva generositat i pel seu sentit de l’humor. Darío Riera, president de l’entitat, resumeix el sentir de tota la família escapulada: «Era una persona molt estimada al club, tants pels tècnics i directius com pels jugadors i les seves famílies». La cerimònia de comiat de Luisette es farà demà (11 hores) a la Sala Montserrat d’Àltima.