La poca esperança en la continuïtat de Leo Messi s’ha esvaït després de la compareixença de Joan Laporta, ahir, a les oficines del club. El president del FC Barcelona va ser contundent i va afirmar que «les negociacions en la renovació de Leo Messi s’han trencat» després que el club no pogués garantir el contracte prèviament acordat amb l’astre argentí. El Barça ha d’aprendre a caminar de nou, després d’haver-ho fet al costat de Messi des del 2004. Amb la lliga al punt de mira, el trofeu Joan Gamper, demà, servirà com a test no només futbolístic, sinó també anímic, per a una plantilla que perd el seu màxim actiu.

Laporta va confirmar les pitjors notícies. «Ens hem trobat que, comptant amb el contracte de Leo Messi, la nostra massa salarial suposava el 110% dels ingressos totals», una xifra desorbitada que posa en perill la viabilitat del projecte. Fonts expertes, com explicava el mateix president blaugrana, asseguren que el màxim ha de ser del 65%, 70 a tot estirar. Amb aquests números a la mà, el FC Barcelona s’ha donat per vençut després que el Barça arribés a «una data límit», tal com va explicar el president. «La voluntat de Messi era quedar-se, i esperàvem que la lliga fos més flexible i ens permetés trobar la fórmula per inscriure’l». Laporta, però, no ha trobat el suport de Ja-vier Tebas, president de la Lliga.

Fa dos dies saltava la notícia que, previsiblement, podia permetre la renovació de l’argentí. La lliga venia el seu 10% a CVC, una empresa d’inversió britànica, per valor de 2.700 milions d’euros. El Barça hauria percebut una injecció de 270 milions d’euros a canvi d’hipotecar part dels drets televisius dels propers 50 anys. I Joan Laporta es va mostrar taxatiu respecte a aquesta oferta. «No volem hipotecar el futur del club per ningú. No ens sembla un acord raonable». Mentrestant, Tebas tuitejava que «l’operació amb CVC no hipoteca els drets televisius del Barça». Però, per a l’equip català això implicaria renunciar a la Superlliga. El foc creuat entre ambdós dirigents portarà cua els propers dies.

Amb la impossibilitat de renovar Leo Messi, els problemes del FC Barcelona continuen gairebé intactes. La magnitud del forat és enorme. Laporta assegurava en roda de premsa que «la junta anterior ens ha deixat el club en una situació nefasta», i explicava que l’auditoria ha dictaminat unes pèrdues de 487 milions d’euros, el doble del previst. Encara que Messi no renovi, el Barça segueix tenint hipotecat en la massa salarial el 95% del seu pressupost total, una xifra infladíssima que complica qualsevol operació, fins i tot la inscripció dels nous fitxatges. I, en aquesta situació, s’obren preguntes que encara no tenen resposta: Podrà el club inscriure els nous fitxatges? Per què Laporta ha fitxat quatre jugadors abans de poder assegurar la continuïtat del seu millor futbolista? Què suposarà la marxa de Messi en l’àmbit econòmic i esportiu per a l’entitat blaugrana?

Sergio Busquets i Ansu Fati van ser els primers futbolistes del primer equip del FC Barelona en acomiadar-se públicament de Leo Messi a través d’Instagram. El de Badia va escriure que «encara estic intentant assimilar tot el que ha passat (...). Et desitjo el millor a tu i a la teva família». La plantilla del FC Barcelona es va exercitar ahir al matí a la ciutat esportiva i no va ser fins a mitja tarda quan Busquets, un dels capitans del primer equip, va trencar el silenci de la plantilla.

Ansu, un dels futbolistes que haurà d’assumir més pes després de la marxa de l’argentí, va mostrar el seu «etern agraïment» després que Messi l’adoptés futbolísticament quan va debutar el setembre del 2019. A més, tant Carles Puyol com Xavi Hernández van deixar-se veure per les xarxes socials escrivint missatges similars. Xavi i Puyol van penjar una fotografia després que esclatés la notícia de l’adeu de Messi dijous a la tarda.

Tot indica que Leo Messi podria ser jugador del Paris Saint Germain la propera temporada, l’únic gran equip amb capacitat econòmica per intentar la seva contractació. Aquest moviment podria acostar Kylian Mbappé al Reial Madrid en el que seria un dels fitxatges més esperats del club madrileny. Pep Guardiola reconeixia ahir en roda de premsa que «Leo Messi està totalment descartat» al City, després que el conjunt anglès hagi fitxat per 117 milions de lliures Jack Grealish.

Com ja va passar l’any passat, Leo Messi torna a ser el protagonista del mes d’agost. En plena cita olímpica, l’argentí ha concentrat tota l’atenció mediàtica i la sorpresa dels aficionats després de fer-se oficial el seu adeu. A les imatges, totes les portades d’ahir i aficionats concentrats als afores del Camp Nou mostrant el seu rebuig i indignació per la marxa de Messi.

Leo Messi s’acosta al PSG i els jugadors del Barça se n’acomiaden Sergio Busquets i Ansu Fati van ser els primers futbolistes del primer equip del FC Barelona en acomiadar-se públicament de Leo Messi a través d’Instagram. El de Badia va escriure que «encara estic intentant assimilar tot el que ha passat (...). Et desitjo el millor a tu i a la teva família». La plantilla del FC Barcelona es va exercitar ahir al matí a la ciutat esportiva i no va ser fins a mitja tarda quan Busquets, un dels capitans del primer equip, va trencar el silenci de la plantilla. Ansu, un dels futbolistes que haurà d’assumir més pes després de la marxa de l’argentí, va mostrar el seu «etern agraïment» després que Messi l’adoptés futbolísticament quan va debutar el setembre del 2019. A més, tant Carles Puyol com Xavi Hernández van deixar-se veure per les xarxes socials escrivint missatges similars. Xavi i Puyol van penjar una fotografia després que esclatés la notícia de l’adeu de Messi dijous a la tarda. Tot indica que Leo Messi podria ser jugador del Paris Saint Germain la propera temporada, l’únic gran equip amb capacitat econòmica per intentar la seva contractació. Aquest moviment podria acostar Kylian Mbappé al Reial Madrid en el que seria un dels fitxatges més esperats del club madrileny. Pep Guardiola reconeixia ahir en roda de premsa que «Leo Messi està totalment descartat» al City, després que el conjunt anglès hagi fitxat per 117 milions de lliures Jack Grealish.