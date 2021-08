La marxa de Leo Messi del FC Barcelona no ha deixat indiferent a ningú. L’argentí abandona el club sent el futbolista més transcendental de la seva història, el que ha marcat l’11% dels gols de l’equip i ha participat en el 32% dels títols oficials. Futbolísticament, el forat que deixa Messi genera vertigen. L’exentrenador del CE Manresa i del CF Igualada, Josep Lluís Ruiz, té molts dubtes davant l’absència de Messi. «No entenc com pots haver planejat una temporada amb l’argentí i a una setmana de començar la lliga quedar-te sense ell. En l’àmbit esportiu és un desastre perquè la planificació ha fallat». El Barça debutarà el 15 d’agost davant la Reial Societat al Camp Nou ja sense l’astre argentí a les seves files.

Per al navarclí Pep Setvalls, representant i exfutbolista, la sortida no és tan dramàtica com pot semblar a primera instància. «Sent Messi el millor jugador del món, havia de passar tard o d’hora. El Barça necessita recuperar el col·lectiu que ha anat perdent els darrers anys. Dependre de Messi cada any, quan cada vegada és més gran, afebleix l’equip. Espero un pas endavant de jugadors com Griezmann». En aquesta línia més optimista en clau de futur es mou Josep Gomariz, president de la Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet, que considera que «la marxa de Messi no suposa la fi del club. Esperava un gest seu per abaixar-se el sou veient com està el club. Fa 50 anys que soc soci i les he vistes de tots colors. Hem sobreviscut a l’adeu de Cruyff i de Maradona». El que queda clar és que a partir del pròxim cap de setmana el Barça ja no podrà recórrer a Messi quan calgui treure les castanyes del foc.

«No m’ho crec. Encara estic en xoc». Ana Calvera, presidenta de la Penya Blaugrana de Manresa, és una dels molts aficionats que continuen en un estat de catarsi després del comunicat del club. Per sobre de tot, tristesa. «No em puc imaginar que Messi marxi d’aquesta forma, tan freda i sense poder-li dir adeu. Recordo els comiats de Xavi i Iniesta, que van ser molt emotius, i esperava que amb Messi ho fos el doble». En la mateixa línia s’expressa el president de la Penya Blaugrana de Sant Joan de Vilatorrada, Ignasi Vallès. «Estic decebut. Esperava que Messi acabés la seva carrera al Barça i al final no ha pogut ser. Penso que la lliga hauria d’haver estat més flexible amb la situació econòmica del club».

La Masia fa anys que és més un element de màrqueting i de rentat d’imatge que una aposta real. La marxa de Messi i l’ocàs d’alguns dels futbolistes més importants de la plantilla provoca que el planter torni a ser un element central. «Cal recuperar l’essència que va diferenciar el Barça de la resta de clubs i apostar per jugadors de la casa amb estil Barça: Gavi, Pedri, Riqui i Ansu en són exemples», explica Ruiz. Un Barça que, des de l’arribada de Koeman, ha donat més importància al planter, i que, davant la manca d’un líder real en l’àmbit futbolístic, dependrà de la valentia i l’atreviment dels més joves. «Hem de tenir paciència amb els joves. Ara és el torn d’esperar que es consolidin i ens puguin seguir donant més èxits», assenyala Vallès.

Amb tot, els dubtes al voltant del tema Messi són importants. «No entenc què pot haver passat en tan poc temps perquè Messi hagi passat d’estar renovat a estar fora», subratlla Calvera. En les últimes 48 hores el tomb que ha fet la renovació de Messi fa pensar que des del club no s’ha explicat tota la veritat. «Segons Laporta, havíem de ser optimistes perquè tot anava bé i era qüestió de dies que renovés. No entenc què ha pogut passar», afegeix Vallès. Ara la pregunta és quan i com es farà un homenatge a Leo Messi.