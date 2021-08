Els presidents del Barcelona, Joan Laporta, el Reial Madrid, Florentino Pérez, i el Juventus Giovanni Agnelli, els tres clubs impulsors de la Superlliga, es van reunir aquest dissabte a la capital catalana.

Els tres dirigents havien pactat fa temps aquesta trobada a Barcelona per analitzar l’última resolució judicial que ordena a la UEFA arxivar definitivament l’expedient disciplinari obert contra els tres clubs.

I també per pactar els passos a seguir en aquesta nova temporada, en què pretenen continuar treballant per crear una competició que, segons han assenyalat de forma reiterada, serviria per salvar l’economia dels principals clubs europeus.

Unes imatges emeses per la cadena Cuatro mostrava l’arribada dels mandataris a l’aeroport del Prat.

La cita també servirà perquè Laporta i Pérez comentin en persona l’acord d’aquesta setmana de LaLiga amb un fons d’inversió i a què tots dos s’oposen.